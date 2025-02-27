البريد المصري يعلن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك

كتبت- آية محمد:

قررت الهيئة القومية للبريد تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد والأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عمل بعض المكاتب يومي الجمعة والسبت، إلى جانب عمل المكاتب الرئيسية لفترات ليلية وذلك بهدف التيسير على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إنه تقرر تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، والتي يصل عددها إلى أكثر من 4600 مكتب بريد، بالإضافة إلى سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية، لتبدأ فترة العمل الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، على أن تعمل جميع المكاتب الرئيسية والأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة بجميع المحافظات فترة عمل مسائية حتى الساعة الرابعة عصرًا.

وأوضحت أن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها البريد المصري خلال شهر رمضان المبارك.

وأضافت الباز، أنه قد تقرر تشغيل 100 مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية فترة ليلية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا.

وذلك بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أنه قد تقرر أيضًا تشغيل الأكشاك البريدية وبعض مكاتب البريد وسيارات البريد المتنقلة على مستوى الجمهورية يوم الجمعة من كل أسبوع، وتبدأ مواعيد العمل بها من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

كما تقرر تشغيل مناطق التوزيع الرئيسية على مستوى الجمهورية فترة عمل ليلية، لتبدأ مواعيد العمل بها من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر ليلًا.

وذلك بهدف توفير أفضل خدمات الشحن السريع وتوصيل الطرود بأقصى سرعة ممكنة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة على أن غرفة المتابعة والتحكم الرئيسية بالهيئة ستعمل على متابعة انتظام العمل بجميع المنافذ خلال الشهر الفضيل؛ وذلك لتقديم جميع الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة، وتذليل أية عقبات قد تواجه العاملين في أثناء تأدية عملهم إن وجدت.