ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الخميس

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الكوسة، والفلفل، والباذنجان، والخيار، واليوسفي، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما انخفضت أسعار الليمون البلدي، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2 جنيهات و4.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و7.5 جنيه.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 جنيهات و13 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 18 و20 جنيهًا، بزيادة 12 جنيهًا

الباذنجان البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 20 و24 جنيهًا، بزيادة 9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 19 و25 جنيهًا، بزيادة 7 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 15 و21 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 16 و19 جنيهًا، بزيادة 8 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 15 و25 جنيهًا، بزيادة جنيه.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 و14 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 15 و25 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الليمون البلدي يتراوح بين 40 و50 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.