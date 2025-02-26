تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الأربعاء 26 فبراير

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 4667 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4728 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4137 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3546 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 33096 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.