مع ارتفاع أسعار الباقات.. 7 طرق لتوفير استهلاك الإنترنت على هاتفك

كتبت- آية محمد:

يعاني الكثير من المستخدمين من نفاد باقة الإنترنت بشكل سريع، في ظل ارتفاع أسعار الباقات أصبح ذلك يشكل عبئًا إضافيًا على المستخدمين.

وفي السطور التالية يقدم "مصراوي" بعض النصائح لتقليل استهلاك البيانات والحفاظ على الباقة لأطول فترة ممكنة.

1- قم بتفعيل وضع توفير البيانات من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم اختيار "استخدام البيانات" وتفعيل خيار "توفير البيانات" لتقليل نشاط التطبيقات في الخلفية.

2- استخدم تطبيقات خفيفة مثل " Facebook Lite" و" Messenger Lite"، لأنها تستهلك بيانات أقل مقارنة بالإصدارات العادية.

3- احرص على إغلاق بيانات الهاتف عندما لا تحتاج إليها، واعتمد على شبكة الواي فاي في المنزل أو في الأماكن التي توفر الخدمة.

4- تأكد من إغلاق البيانات قبل النوم حتى لا تستهلك التطبيقات الإنترنت دون علمك.

5- عطل التشغيل التلقائي للفيديوهات، واسمح بتشغيلها فقط عند الاتصال بالواي فاي.

6- أوقف تحديث التطبيقات التلقائي.

7- عند مشاهدة الفيديوهات اختر جودة أقل لتقليل الاستهلاك.

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