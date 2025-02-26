مصر تشارك في منتدى مكة للحلال بالسعودية لتعزيز حضورها في سوق الحلال العالمي

كتبت- منال المصري:

تشارك مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ونائب رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، في النسخة الثانية من منتدى مكة للحلال 2025، الذي ينعقد في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير.

و يمثل هذا الحدث منصة عالمية تهدف إلى تعزيز صناعة الحلال كقطاع رئيسي في الاقتصاد العالمي، وسط مشاركة نخبة من المستثمرين وصنّاع القرار والخبراء من مختلف الدول.

وتسعى مصر، باعتبارها أحد اللاعبين الرئيسيين في سوق المنتجات الحلال، إلى تعزيز تعاونها مع الأسواق الدولية عبر المنتدى، الذي يستضيف أكثر من 150 عارضًا من 15 دولة.

وتشكل هذه المشاركة فرصة مهمة للشركات المصرية لعرض منتجاتها وبحث فرص التوسع التجاري في أسواق جديدة، خاصةً في ظل تزايد الطلب العالمي على المنتجات الحلال في قطاعات الأغذية، ومستحضرات التجميل، والتمويل الإسلامي.

ويشهد المنتدى جلسات حوارية متخصصة حول الابتكار في سلاسل الإمداد، ومستقبل التمويل الإسلامي، إضافة إلى ورش عمل تفاعلية لدعم الشركات في الامتثال لمتطلبات الأسواق الدولية.

كما يجمع الحدث ممثلين عن أبرز هيئات الاعتماد العالمية مثل معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) وإدارة التنمية الإسلامية الماليزية (JAKIM)، مما يسهم في تبسيط إجراءات التصدير وتعزيز شفافية سلاسل التوريد.

تعكس مشاركة مصر في المنتدى التزامها بتطوير صناعة الحلال، وتوظيف التقنيات الحديثة مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي لضمان الكفاءة والشفافية في عمليات الاعتماد.

كما يعكس هذا الحضور سعي مصر لتعزيز تنافسية صادراتها الحلال، وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الفاعلة عالميًا، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة لهذا القطاع سريع النمو.