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بعد ارتفاعه..ماذا حدث لسعر الذهب اليوم بحلول التعاملات المسائية؟

05:27 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

وصل سعر الذهب عيار 14 إلى 2770 جنيهًا للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 إلى 3561 جنيهًا للجرام.

استقر سعر الذهب عيار 21 إلى 4155 جنيهًا للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 24 إلى 4748 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب إلى 33240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 47480 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 147663 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 237400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1 % إلى نحو 2922 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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