المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.27% عند مستوى 30925 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.08%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 74.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 55.70 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 19.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.31 %عند مستوى 31010 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأحد.