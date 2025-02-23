المؤشر الرئيسي للبورصة يخترق 31 ألف نقطة بختام التعاملات لأول مرة منذ 3 أشهر

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.31 % ليخترق مستوى 31010 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد لأول مرة منذ 3 أشهر.

وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.13%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.86%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 72 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 13.66 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 58.33 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.13% إلى مستوى 30914 نقطة، بختام تعاملات جلسة الخميس الماضي.