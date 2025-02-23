سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 23-2-2025 في بداية التعاملات الصباحية

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 2025-2-23 في بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره خلال منتصف تعاملات السبت.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع بنحو 5 جنيهات، خلال منتصف تعاملات السبت، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 2025-2-23 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4726 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4135 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3545 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2757 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1969 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 146987 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 33080 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.10 % إلى نحو 2936 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.