إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 23-2-2025 في بداية التعاملات الصباحية

04:11 ص الأحد 23 فبراير 2025

سعر الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 2025-2-23 في بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره خلال منتصف تعاملات السبت.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع بنحو 5 جنيهات، خلال منتصف تعاملات السبت، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 2025-2-23 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4726 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4135 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3545 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2757 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1969 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 146987 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 33080 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.10 % إلى نحو 2936 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر الذهب في مصر اليوم سعر الذهب في مصر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 10 سعر وقية الذهب سعر الجنيه الذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأرصاد تكشف توقعاتها للطقس خلال شهر رمضان