مباحثات بين وزارة البترول و"كابريكورن إنرجي" لتعزيز إنتاج الغاز والبترول في مصر

كتبت- دينا كرم:

عقد إيهاب رجائي، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لشؤون الانتاج، اجتماعًا مثمرًا مع راندي نيلي، الرئيس التنفيذي لشركة كابريكورن إنرجي البريطانية والوفد المرافق، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال استكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعي في مصر، خاصة في مناطق امتياز الشركة بالصحراء الغربية، حيث تم مناقشة الخطط الحالية والمستقبلية لزيادة الإنتاج من الأصول التشغيلية للشركة، والتي تشمل مناطق امتيازها مع شركة كايرون.

جاء ذلك على هامش مؤتمر و معرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025، حيث أكد رجائي على أهمية استمرار تطوير الحقول الحالية وتنفيذ برامج حفر جديدة بما يسهم في تحقيق مستهدفات مصر الإنتاجية من الزيت والغاز، بحسب بيان الوزارة.

كما أكد على أهمية زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في مناطق امتياز الشركة لتقليل الاعتماد على الديزل وخفض استهلاكه.

من جانبه، أعرب رئيس شركة كابريكورن إنرجي عن التزام الشركة بتوسيع استثماراتها في السوق المصري، كما أكد حرص كابريكورن على الالتزام بمبادرات خفض الانبعاثات الكربونية، والعمل على تطوير حلول مستدامة في عملياتها التشغيلية تماشيًا مع الأهداف البيئية المشتركة.

وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق المشترك بما يدعم جهود مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، مع تعزيز فرص الاستكشاف في مناطق الامتياز القائمة واستغلال الإمكانيات المتاحة لزيادة الإنتاج ،أو دراسة اي امكانية للمناطق التى يتم طرحها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والانتاج والفرص المستقبلية.