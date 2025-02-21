ما السبب وراء الانخفاض الكبير لأسعار الطماطم.. وهل سترتفع في رمضان؟

كتبت- آية محمد

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن انخفاض أسعار الطماطم هذا العام يرجع إلى زيادة المعروض في الأسواق، نتيجة العروات الشتوية المتتالية.

وأوضح النجيب، أن 7 محافظات توفر إنتاجًا كبيرًا من الطماطم هذا العام، وهي قنا، وأسوان، وسوهاج، وأسيوط، والشرقية، والإسماعيلية، والفيوم، مما أدى إلى زيادة الكميات المعروضة.

وأضاف النجيب، أن متوسط سعر الكيلو يتراوح حاليًا بين 2 و4 جنيهات، وأن تلك الأسعار منخفضة بشكل كبير مقارنة بالفترات السابقة.

وأشار النجيب، إلى أن الأسعار لن تعود للارتفاع مرة أخرى، وأنها ستظل مستقرة حتى مع زيادة الإقبال على الطماطم مع اقتراب شهر رمضان.

كما أكد النجيب أن هذا الاستقرار سيستمر حتى عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن الإنتاج الحالي كافي لتغطية احتياجات السوق خلال الأشهر المقبلة.