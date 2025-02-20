99 % من إجمالي التأمين الزراعي للماشية وليس للأراضي الزراعية

كتبت- أمنية عاصم:

قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قيمة أقساط التأمين الزراعي بلغت نحو 132.4 مليون جنيه في العام المالي 2023/2024، مقابل 117.2 مليون جنيه في العام المالي 2022/2023، بمعدل زيادة 12.9%.

وأوضح أن 99% من تلك التأمينات للماشية وليست للأراضي الزراعية وأرجع ذلك لعدم توافر قاعدة بيانات واضحة حول طبيعة ظروف البيئة المناخية للأراضي خلال الأعوام الماضية تدعم القطاع لزياده قيمة التأمين الزراعي.

وأضاف أن قيمة التعويضات المسددة للتأمين الزراعي قد بلغت 44.1 مليون جنيه في العام المالي 2023/2024، مقابل 50.8 مليون جنيه في العام المالي 2023/2022 بمعدل انخفاض بلغ 13.2%.