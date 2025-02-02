"مصر للاسمنت قنا" توضح حقيقة وجود مفاوضات كويتية للاستحواذ على حصة من أسهمها

كتبت- أمنية عاصم:

أوضحت شركة مصر للأسمنت – قنا- حقيقة وجود مفاوضات كويتية لشراء حصة من أسهم الشركة مقابل دولار لكل سهم.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة اليوم، فإن إدارة الشركة نفت علمها جملة وتفصيلا بشأن ما تردد من شائعة وجود مفاوضات كويتية لشراء حصة في شركة قنا للأسمنت مقابل واحد دولار للسهم.

وجاء ذلك جاء ردًا على الأخبار المتداولة بعنوان " مفاوضات كويتية لشراء حصة في شركة قنا للأسمنت مقابل واحد دولار للسهم".