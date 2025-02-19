خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الدواجن والحديد والذهب

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الدواجن والبيض والحديد خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يصعد خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد وتراجع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

76 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

انخفاض أسعار زيت عباد الشمس واللحوم بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

لأول مرة منذ تعويم الجنيه.. سعر الذهب يقفز لمستوى قياسي خلال منتصف التعاملات اليوم