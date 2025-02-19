تحالف مستثمرين مصريين يستثمر 100 مليون دولار في التعليم بمصر

كتبت- منال المصري:

أعلن تحالف من المستثمرين المصريين عن ضخ استثمارات تصل إلى 100 مليون دولار في قطاع التعليم، بالشراكة مع خبرات إماراتية وأمريكية وكندية، في خطوة استراتيجية لدعم التعليم في مصر وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتعليم.

وبحسب بيان اليوم، يهدف المشروع إلى إنشاء 5 مدارس دولية حديثة تحت اسم "مدارس سانت أنتوني الدولية" في مناطق شرق وغرب القاهرة والمناطق الساحلية، على مدار السنوات الخمس القادمة.

تسعى هذه المدارس إلى تقديم نموذج تعليمي يجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية، مع التركيز على تعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية.

و تعتمد المدارس على نهج تعليمي متطور يستخدم أحدث التقنيات العالمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، والبرمجة، مع الحفاظ على التوازن بين التكنولوجيا والقيم الأخلاقية الأساسية مثل التسامح، وقبول الآخر، والنزاهة، ونبذ العنف والتمييز.

قال ماركو صبحي شنودة، العضو المنتدب لمدارس سانت أنتوني الدولية، إن هذه المدارس ستكون نموذجًا للتعليم الشامل الذي يجمع بين التميز الأكاديمي وغرس القيم الإنسانية."

وأضاف شنودة، أن المدارس ستكون مجهزة بتقنيات الفصول الذكية (Smart Classrooms) التي تشمل ألواح الكتابة التفاعلية والشاشات الذكية لتعزيز التفاعل بين الطلاب والمعلمين كما ستتبنى المدارس نموذج التعلم المدمج (Blended Learning)، الذي يجمع بين التعليم التقليدي والتعليم عبر الإنترنت.

وأكد أن الهدف الرئيسي هو إعداد جيل من الطلاب القادرين على التعامل مع التحديات التكنولوجية المستقبلية، حيث سيتم التركيز على برامج البرمجة، الروبوتات، وريادة الأعمال التكنولوجية.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس الأمناء، إن مشاركتها في المشروع تأتي من إيمانها بأن التعليم هو أساس تقدم الأمم، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى بناء جيل قادر على قيادة المستقبل بثقة وعلم، كما أكدت على أهمية دمج الصحة النفسية في العملية التعليمية لضمان استقرار الطلاب والنشء.