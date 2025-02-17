كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 17-2-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن تراجع سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب أمس الأحد في مصر تراجع بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقُا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 17-2-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4655 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4073 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3491 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2715 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1939 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 144765 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 32580 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.56% إلى نحو 2882 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج