البورصة تغلق بآخر جلسات الأسبوع على مكاسب بـ 18 مليار جنيه لرأس المال السوقي

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.13% إلى مستوى 29997نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.87% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.87%.

وسجل رأس المال السوقي للبورصة مكاسب بقيمة 18 مليار جنيه ليسجل مع إغلاقات جلسة اليوم، 2.207 تريليون جنيه مقابل 2.189 تريليون جنيه بسعر فتح جلسة اليوم، لتصعد أسهم 106 شركة مقابل انخفاض أسهم 53 شركة فيما استقرت أسهم 48 شركة.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 33.43 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 20.58 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 12.84 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.33% إلى مستوى 29661 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.