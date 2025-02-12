ارتفاع سعر الذهب خلال منتصف تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، خلال منتصف تعاملات الأربعاء، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2713 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3488 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4070 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4651 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 32560 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام نحو 46510 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام نحو 144646 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام نحو 232550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام الذهب عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.50 % إلى نحو 2883 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.