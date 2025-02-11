تضارب تصريحات ترامب تكبد البورصة المصرية خسائر تصل إلى 32 مليار جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

رجح خبراء بسوق المال، تحدثوا لمصراوي، أن التراجعات العنيفة التى شهدتها البورصة بختام جلسة اليوم، جاءت نتيجة تضارب التصريحات للرئيس الأمريكي الخاصة بقضية أرض غزة بما ساهم بالتأثير سلبيًا على نفسية المتعاملين وأحدث ضغوطات بيعية عنيفة.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.14% إلى مستوى 29564 نقطة، وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.39% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.01%، بختام تعاملات جلسة اليوم.

وسجل رأس المال السوقي خسائر بقيمة 32 مليارات جنيه، مسجلًا 2.186 تريليون جنيه مقابل 2.218 تريليون جنيه إغلاقات أمس.

وانخفضت أ

نز را ا هم 163 شركة في مقابل ارتفاع أسهم 14 شركة بينما استقر أسهم 34 شركة خلال تعاملات جلسة اليوم.

ويقو ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن تصريحات المتلاعبة حول قضية أرض غزة ساهمت في التأثير بالسلب على نفسية المتعاملين وزيادة مخاوفهم ما انعكس على أداء مؤشرات البورصة المصرية .

وتابع نبيل، أننا لدينا نقطة مقاومة رئيسية عند مستوى 30300 نقطة حيث استطاع المؤشر الرئيسي الوصول بالقرب منها لـ 4 مرات على مدار الجلسات الماضية إلا أن تمكن المؤشر EGX 30 من اختراقها سيساهم في انتهاء الحركة التصحيحية المتواجد بالسوق المحلي والاتجاه بشكل صاعد بعد ذلك.

وأكد أن تحركات مؤشرات البورصة حالية باتت متعلق بالأحداث السياسية حيث البورصات تقوم على الثقة قائلًا : " رأس المال جبان " ، معربًا أن البورصة المصرية تأثرت بأحداث عالمية خلال الأعوام الماضية مثل أزمة كوفيد 19 – التي تعد حدث طارئ عالميًا - مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية إلا أن الأزمة الراهن تمس الأمن القومي للبلاد بما جعل انعكاس الأحداث السياسية على البورصة أشد وطئًا.

وأشار إلى أن التلاعبات بالمصطلحات وتضارب في التصريحات وتغير اللهجات المستخدمة بين التهديد و التهدئة لدى الرئيس الأمريكي حول مصير أهل عزة؛ أدى إلى خلق حالة من بلبلة في العالمية بشكل خاص العربية. بجانب الانتقادات التي تستنكر تصريحات ترامب من قِبل أغلب دول العالم سواء أوروبية أو آسيوية.

ذكر أنه لولا الأحداث السياسية التى شهدها العالم جراء تصريحات الرئيس دونالد ترامب كانت من المتوقع أن تتجه البورصة المصرية نحو اتجاة صاعد؛ مدعومًا بالنتائج الايجابية للقوائم المالية للشركات المدرجة. مؤكدًا تفسيره قائلًا : " أننا بمجرد حدوث حالة من الهدوء في التصريحات أو التهديدات نرى تحركات جيد لأداء البورصة المحلية"

وأشار إلى أن مستوى 29500 يعد مستوى دعم مهم حيث منطقة 29100 نقطة لـ 29 ألف نقطة تمثل من منطقة وقف خسائر للمستثمر قصير الأجل، مضيفًا أن المقاومة التي تنهي الحركة الضعيفة عند مستوى 30300 نقطة تجاوزنا لها يدعم البورصة في اتجاة الصعود.

وأرجع باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بالشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، الهبوط خلال جلسة اليوم إلى الضغوط البيعية – مدعومة بالأحداث السياسية - ما أدى إلى تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة لمستوى الدعم 29500 جاء جراء العنف في البيع.

وأكد أن استمرار وتيرة الضغوط البيعة على مدار الجلسات المتبقية من الأسبوع الحالي؛ سيحدث ذلك موجة أخرى من الهبوط، موضحًا أن مستوى 29300 نقطة يعد مستوى الدعم الأهم على الأجل القصير، مؤكدًا أن عدم نزول المؤشر الرئيسي دون مستوى الدعم يشير إلى امكانية الارتداد مرة أخرى واختبار مستوى 30250 نقطة.

وأوضح أنه في حال هبط المؤشر الرئيسي EGX 30 دون مستوى 29 ألف نقطة؛ سيؤدي إلى موجة بيع عنيفة داخل الأسهم القيادية.