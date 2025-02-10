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"هيرميس" تعين خالد السويلم رئيسًا لمجلس إدارة شركتها التابعة بالسعودية

01:45 م الإثنين 10 فبراير 2025

شركة إي إف چي هيرميس

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت إي اف چي هيرميس عن تعيين دكتور خالد السويلم رئيسًا لمجلس إدارة شركتها التابعة بالمملكة العربية السعودية.

وتأتي تلك الخطوة في إطار التزام الشركة المتواصل بالتوسع بنطاق تواجدها وتعزيز نمو عملياتها في المملكة وفقًا لرؤية السعودية 2030.

ووفق البيان المرسل اليوم، أن خالد السويلم يتمتع بخبرة واسعة ومهارات قيادية متميزة في قطاع الاستثمار على مستوى العالم.

ونجح السويلم في إحداث تغير جذري في القيادة الفكرية لاستراتيجيات الاستثمار طويل الأجل، وذلك بصفته باحث زائر في مركز التنمية المستدامة والقدرة التنافسية ومبادرة ستانفورد للاستثمار طويل الأجل. وخلال مسيرته المهنية الناجحة، شغل السويلم منصب كبير المستشارين والمدير العام للاستثمار في مؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة إلى شغله مناصب قيادية هامة في نفس المؤسسة منذ عام 1991.

علاوة على ذلك، حصل السويلم على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كولورادو وزمالة ما بعد الدكتوراه من جامعة هارفارد، وتمتد خبرته إلى المجال الأكاديمي، حيث عمل كزميل خبير في كلية كينيدي بجامعة هارفرد، فضلًا عن شغله منصب كبير مستشاري الصناديق السيادية العالمية في شركة Ninety One لإدارة الأصول، ومنصب رئيس مجلس إدارة شركة Ninety One Capital بالمملكة العربية السعودية. ونظرًا لمسيرته المهنية الحافلة، سيقود السويلم دفة الابتكار والنمو في إي إف چي هيرميس بالمملكة العربية السعودية لتسطير فصل جديد من الإنجازات.

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إي اف چي هيرميس خالد السويلم رئيس مجلس إدارة إي اف چي هيرميس
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