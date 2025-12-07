ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأحد
كتب : أحمد الخطيب
أسعار الأسماك اليوم
ارتفعت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأحد 7-12-2025، بينما انخفضت أسعار المكرونة السويسي، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 60 و64 جنيهًا، بزيادة جنيه.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 70 و140 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.