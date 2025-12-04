وقع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اتفاقية جديدة للبحث عن البترول وإنتاجه بمنطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس، بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو بتروليوم، بإجمالي حد أدنى للاستثمارات يتجاوز 30 مليون دولار، بالإضافة إلى منحة توقيع قيمتها مليون دولار لحفر 4 آبار جديدة، وذلك وفق بيان الوزارة.

ووقع الاتفاقية إلى جانب الوزير كل من المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس ألان لين، الرئيس التنفيذي لشركة كايرون بتروليوم (بيكو)، بحضور المهندس إيهاب رجائي، وكيل أول الوزارة للإنتاج، والدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود وزارة البترول لتنفيذ أهداف المحور الأول من استراتيجيتها، الهادفة إلى تكثيف أعمال استكشاف الزيت الخام للوصول إلى خزانات جديدة تضاف إلى القدرة الإنتاجية لمصر، بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأكد الوزير أن الاتفاقية تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين قطاع البترول والقطاع الخاص المصري، وتشجيعًا لضخ المزيد من الاستثمارات المحلية في مجالات البحث والإنتاج، في إطار مبادرة الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتعظيم دوره في صناعة البترول.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع شركاء النجاح وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لزيادة الاستثمارات في أنشطة استكشاف وإنتاج الزيت الخام، مع الاعتماد على أحدث التكنولوجيات التي تدعم تعظيم الاستفادة من الاحتياطيات المتاحة والكشف عن مكامن جديدة، مؤكدًا أن منطقتي الصحراء الغربية وخليج السويس لا تزالان تزخران بفرص واعدة للتنقيب والإنتاج.