

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الخميس 4-12-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.



سعر الذهب اللحظي



انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3745 جنيهًا للجرام.



وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4815 جنيهًا للجرام.



وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5615 جنيهًا للجرام.



وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6415 جنيهًا للجرام.



سعر الجنيه الذهب



وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 44920 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب



سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 64150 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 199506 جنيهات.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 320750 جنيها.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا



وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.54% إلى نحو 4182 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.



