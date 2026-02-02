إعلان

الفرق بين الأغنياء والفقراء.. كيوساكي يكشف كيف يتعامل مع تراجع الذهب والبيتكوين

كتب : أحمد الخطيب

02:22 م 02/02/2026

عملة البيتكوين

وجه روبرت كيوساكي، الكاتب والمستثمر الأمريكي وصاحب كتاب "الأب الغني والأب الفقير"، رسالة مهمة للمستثمرين عن طريقة التعامل مع هبوط الأسواق المالية، مؤكدًا أن التراجعات الحالية لا تعني أزمة بقدر ما تمثل فرصًا استثمارية.

وفي تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، قارن كيوساكي بين تصرفات الأغنياء والفقراء وقت تقلبات الأسعار، موضحًا أن الفقراء يقبلون على الشراء عند التخفيضات في متاجر التجزئة، لكنهم يبيعون بسرعة عندما تنخفض أسعار الأصول المالية، بينما يتعامل الأغنياء مع الموقف بالعكس تمامًا.

وأشار إلى أن الهبوط في أسواق الأصول يعد بمثابة تخفيضات حقيقية، لافتًا إلى أن تراجع أسعار الذهب والفضة والبيتكوين مؤخرًا لا يعكس انهيارًا في السوق، وإنما يفتح الباب أمام الشراء عند مستويات أقل.

وأوضح كيوساكي أنه يفضل الاحتفاظ بالسيولة في فترات التراجع، قائلًا: "أنتظر ومعي السيولة النقدية في يدي لشراء المزيد من الذهب والفضة والبيتكوين بأسعار مخفضة"، في إشارة إلى استراتيجيته القائمة على اقتناص الفرص وقت الهبوط.

وتساءل كيوساكي عن رد فعل المستثمرين تجاه هذه التراجعات، في إشارة إلى الفارق بين من ينجرفون وراء موجات البيع بدافع الخوف، ومن يتعاملون مع تقلبات السوق باعتبارها فرصة لبناء الثروة.

