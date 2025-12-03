ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.76 % عند مستوى 40625 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.41%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.48%..

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 854.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 1.8 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 2.7 مليار جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.17 % عند مستوى 40625 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.