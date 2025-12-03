قفزة عيار 21 بأكثر من 5 % خلال نوفمبر وتوقعات بتجاوزه 5700 جنيه

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن سوق الذهب في مصر شهد موجة صعود واضحة خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر، انعكست على سعر عيار 21 الذي ارتفع بنسبة 3.31% ليغلق عند 5625 جنيهًا مقابل 5445 جنيهًا في بداية الأسبوع، مسجلًا أعلى مستوى له في أسبوعين عند 5630 جنيهًا.

وأوضح واصف أن التحسن الملحوظ في النصف الثاني من الأسبوع جاء بدعم مباشر من صعود أسعار الذهب عالميًا واقترابها من أعلى مستوياتها خلال أسبوعين، إلى جانب التحرك التدريجي في سعر الدولار أمام الجنيه، ما منح التسعير المحلي دفعة إضافية.

وأضاف أن الذهب المحلي حقق خلال نوفمبر مكاسب بلغت 270 جنيهًا للجرام بزيادة 5.2%، مدفوعة أساسًا بارتفاع الأونصة في البورصة العالمية بينما ظل سعر الصرف مستقرًا في أغلب فترات الشهر، وهو ما جعل السوق أكثر حساسية للتحركات العالمية.

وأشار واصف إلى أن الذهب عالميًا أنهى تعاملات نوفمبر على ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي، مستفيدًا من تصاعد توقعات خفض الفائدة الأميركية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل، وهي توقعات تجاوزت 88%، ما دعم استمرار عمليات الشراء على الذهب.

وأوضح أن هذا المناخ الإيجابي مكن الأونصة من تجاوز مستوى 4150 دولارًا ثم كسر حاجز 4200 دولار والإغلاق فوقه، في إشارة إلى استمرار الزخم الصاعد حتى صدور قرار الفيدرالي.

توقعات بتجاوز 5700 جنيه لعيار 21 مع استهداف الأونصة مستوى 4300 دولار

وبشأن التوقعات، أكد واصف أن عيار 21 نجح خلال الأسبوع الماضي في اختراق مستويات فنية مهمة عند 5550 ثم 5600 جنيه، وهو ما يعزز فرصة استمرار الصعود في المدى القريب.

وكشف أن الذهب عالميًا يستهدف الآن اختبار مستوى 4245 دولارًا للأونصة، وفي حال تجاوزه قد يتحرك نحو 4300 دولار، وهو مستوى كافٍ مع استمرار الضغوط على سعر الصرف لدفع عيار 21 فوق حاجز 5700 جنيه للجرام.

وأكد أن هذا السيناريو هو الأرجح حاليًا في ظل الرهانات القوية على خفض الفائدة الأميركية، مشيرًا إلى أن السوق المحلية ستتفاعل سريعًا مع أي مكاسب جديدة على الصعيد العالمي خلال الفترة المقبلة.