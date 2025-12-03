انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بمنتصف التعاملات الأربعاء 3-12-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3736 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4804 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5605 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6405 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 44840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 64057 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 199217 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 320285 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.07% إلى نحو 4202 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.