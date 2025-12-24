ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.93 جنيه للشراء، و56.17 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 55.96 جنيه للشراء، بزيادة 22 قرشًا، و56.17 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.98 جنيه للشراء، بزيادة 24 قرشًا، و56.22 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.96 جنيه للشراء، بزيادة 22 قرشًا، و56.17 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.74 جنيه للشراء، بزيادة 22 قرشًا، و55.98 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا.