ارتفعت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24-12-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 59 و63 جنيهًا، بزيادة جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 70 و150 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.