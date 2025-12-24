إعلان

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتب : آية محمد

10:56 ص 24/12/2025

أسعار الأسماك- تعبرية

ارتفعت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24-12-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 59 و63 جنيهًا، بزيادة جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 70 و150 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

