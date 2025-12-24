انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل الأحمر، والفلفل، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24-12-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 و9 جنيهات، بتراجع 2.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 12 و28 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 16 و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 6 جنيهات و14 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و32 جنيهًا.