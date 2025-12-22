قال المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ ورئيس جمعية المهندسين المصرية، إن مصر تمتلك القدرة على إدارة مواردها النفطية والغازية بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن الخبرة المحلية في متابعة البنية التحتية والطاقة تعطي القدرةَ على تحديد مناطق القوة والضعف ومواجهتها بشكل مباشر.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ، خلال حوار أجراه مع برنامج "حوار الأسبوع" على قناة CNBC عربية، أن اللجنة ستواصل متابعة التحديات التي تواجه عمليات الاستكشاف الجديدة؛ بما في ذلك حوافز الاستثمار المعلنة.

وشدد كمال على أن الفترة الحالية لم تعد تشهد ترددًا من الشركات الأجنبية في ضخ استثمارات جديدة في مصر، بخلاف الفترات السابقة بين 2011 و2015 التي شهدت ضغوطًا اقتصادية وسياسية وأمنية أدت إلى تراجع بعض الاستثمارات.

وأشار رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ إلى أن الأزمة المالية المتعلقة بمستحقات الشركات الأجنبية أصبحت تحت السيطرة، مؤكدًا أن هناك آليات تسديد ديناميكية تتيح استمرار عمليات الإنتاج والتصدير، مع منح حوافز إضافية للشركات المستثمرة؛ ما يعزز من استمرار استكشاف وإنتاج الغاز.

وتطرق كمال إلى أهمية تحقيق القيمة المضافة من الموارد الطبيعية، مؤكدًا أن الاكتفاء الذاتي أو الاكتفاء "الزيتي" ليس الهدف بحد ذاته؛ بل المهم هو استغلال هذه الموارد لإنتاج صناعات تحويلية، وجذب التكنولوجيا، واستقطاب رؤوس الأموال، وخلق فرص عمل، وتقليل الواردات، وتعزيز الصادرات.

وأوضح كمال أن إدخال الغاز المحلي في الصناعات التحويلية يزيد من قيمة الوحدة الحرارية بشكل كبير، مقارنةً ببيعها على حالتها الخام، مشيرًا إلى التجربة اليابانية والكورية كمثال على استثمار الموارد الطبيعية لتحقيق قيمة مضافة حقيقية.

وأضاف كمال أن استثمارات شركات البترول الكبرى؛ مثل: إيني وبي بي تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار سنويًّا، وأن المشروعات الجديدة ستسهم في زيادة الإنتاج المحلي للغاز، بما يعوض الفترات السابقة من التراجع ويزيد الإنتاج بما يوازي نحو 3.25 مليار متر مكعب إضافية، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يمثل مؤشرًا ملموسًا على نجاح سياسات الاستثمار والتنمية في قطاع الطاقة.

وأكد رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ أن مصر قادرة على استغلال مواردها الطبيعية بشكل استراتيجي لتعظيم القيمة الاقتصادية، مع استمرار متابعة التحديات وتقديم الحوافز اللازمة لضمان استدامة الإنتاج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

