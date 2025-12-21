إعلان

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الأحد بالأسواق

كتب : آية محمد

10:29 ص 21/12/2025

أسعار حديد

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد 21-12-2025، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37344.12 جنيه، بزيادة 294.12 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38050 جنيهًا، بزيادة 550 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت: الرمادي: 3855 جنيهًا، بتراجع 206.11 جنيه.

