أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة تعمل على تأمين احتياجات الطاقة بالكامل من خلال تنويع المصادر وتعزيز الإنتاج المحلي.

وقال بدوي في لقاء من داخل منجم السكري ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، إن اتفاقية الغاز مع إسرائيل تعود إلى عام 2019 وهي تجارية خالصة موقعة بين شركة شيفرون الأمريكية وشركات مصرية وإسرائيلية، مضيفًا أنها لا تحمل أي أبعاد سياسية.

أوضح بدوي أن حجم الغاز القادم عبر الأنابيب من حقول إسرائيل يبلغ مليار قدم مكعب يوميًا، مشيرًا إلى أن هذه الكمية ليست النسبة الأكبر في احتياجات مصر، حيث توفر سفن التغييز استقراراً كاملاً في الإمدادات بجانب خطوط الربط مع إسرائيل وقبرص.

وتابع وزير البترول كريم بدوي أن أقل تكلفة للغاز تأتي من الإنتاج المحلي، يليه الغاز عبر الأنابيب ثم سفن التغييز، مؤكدًا أن مصر تنتج 72% من احتياجات البنزين و55% من السولار مع سعي لزيادة الاكتفاء الذاتي.

أكد بدوي، أنه لا يمكن لأي طرف الضغط على مصر بورقة الغاز لأن أمن الطاقة مؤمن تاماً، مشددًا على عدم وجود زيادات في أسعار المواد البترولية حتى أكتوبر 2026 مع تطبيق آلية سعر مرن تحافظ على الاستقرار.