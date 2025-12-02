إعلان

المؤشر الرئيسى للبورصة ينخفض بنهاية تعاملات يوم الثلاثاء

كتب : مصراوي

03:13 م 02/12/2025

البورصة المصرية - أرشيفية

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.17 % عند مستوي 40625 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.75%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.20%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 6.5 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الاجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 12.7 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 6.2 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.15% عند مستوي 40693 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين الماضي.

