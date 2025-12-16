

وكالات

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، لتضيف إلى خسائر الجلسة السابقة، وسط بوادر عن احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وما قد يترتب عليه من تخفيف محتمل للعقوبات على الخام الروسي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.40% مسجلة 60.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 0101 بتوقيت جرينتش.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56.60 دولار للبرميل، بانخفاض 22 سنتا أو 0.39%.

وقال مسؤولون أمريكيون، إن الولايات المتحدة عرضت تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار ضمانات حلف شمال الأطلسي، وهي خطوة غير مسبوقة أثارت التفاؤل في بعض العواصم الأوروبية بأن المحادثات تقترب من التفاوض على إنهاء الصراع.

وقال توني سيكامور المحلل في آي جي في مذكرة: "مما زاد من الضغوط، البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة التي صدرت خلال الليل والتي غذت المخاوف من أن الطلب العالمي قد لا يكون قويا بما يكفي لاستيعاب نمو المعروض الأخير".

وأظهرت بيانات رسمية أمس الإثنين، تباطؤ نمو إنتاج المصانع الصينية إلى أدنى مستوى له في 15 شهرا، كما نمت مبيعات التجزئة بأقل وتيرة منذ ديسمبر 2022.

وأثارت البيانات مخاوف من أن استراتيجية الصين المتمثلة في الاعتماد على الصادرات لتعويض ضعف الطلب المحلي قد تتعثر.

ومن شأن تباطؤ الاقتصاد أن يزيد من الضغط على الطلب من أكبر مشتر للنفط في العالم، إذ يؤثر الاستخدام المتزايد للسيارات الكهربائية بالفعل على استهلاك الخام.

وقللت هذه العوامل المخاوف بشأن المعروض بعدما احتجزت الولايات المتحدة ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا الأسبوع الماضي، وفقا للغد.