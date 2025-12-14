إعلان

غدا الاثنين.. موعد صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر

كتب : دينا خالد

12:57 م 14/12/2025

موعد صرف تكافل وكرامة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف مبالغ شهرية من الدعم النقدي "تكافل وكرامة" للمستفيدين غدا الاثنين، الموافق 15 ديسمبر.

ويمكن للمستفيدين الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

ويتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 18 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً عقب إقرار الزيادة الجديدة المقررة بـ25% بشكل دائم وتنفيذها بداية من شهر إبريل الماضي.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف المساعدات ببرنامج "تكافل وكرامة"، وهناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

اقرأ أيضاً:

ما هي شروط وموانع الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟

كيف تستعلم عن الرقم التأميني إلكترونيا؟

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

تكافل وكرامة الدعم النقدي وزارة التضامن الاجتماعي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة