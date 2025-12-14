وزير البترول يبحث مع نظيره القطري فتح أسواق عمل للشركات المصرية بقطر‎

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشئون الطاقة بدولة قطر الشقيقة ورئيس شركة قطر للطاقة، وفق بيان الوزارة.

جاء ذلك خلال المشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) بالكويت.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات والروابط بين البلدين في مجال الطاقة، وبحث سبل إتاحة فرص أكبر أمام الشركات المصرية للمشاركة بفاعلية في تنفيذ اعمال مشروعات الطاقة والبتروكيماويات بدولة قطر، كما جرى استعراض استثمارات شركة قطر للطاقة في مصر، باعتبارها شريكًا في عدد من مناطق البحث عن الغاز بالبحر المتوسط.

وبحث اللقاء فرص التعاون الممكنة وإقامة شراكات في مجالات البتروكيماويات وتنمية موارد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب بحث فرص التعاون في مبادرات التحول الطاقي وبرامج الاستدامة البيئية.

وقد وجه الوزير القطري دعوة رسمية لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي للمشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال LNG 2026 في فبراير المقبل بالدوحة

كما وجه بدوي الدعوة لنظيره القطري للمشاركة في مؤتمر ومعرض مصر للطاقة ايجبس 2026 نهاية مارس المقبل.