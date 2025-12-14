وزير البترول يطرح 5 مبادرات مصرية لتعزيز أمن الطاقة العربي

ترأس المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفد مصر في الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الذي عقد اليوم بدولة الكويت، برئاسة الدكتور طارق سليمان الرومي وزير النفط الكويتي، وبحضور جمال عيسى اللوغاني الأمين العام للمنظمة، ومشاركة وزراء الدول الأعضاء.

وطرح وزير البترول خلال كلمته خمس مبادرات مصرية لتعزيز التعاون العربي في مجال تأمين الطاقة، تشمل إعداد خريطة للربط العربي للطاقة 2030 لتحديد مشروعات الأولوية في خطوط الأنابيب ومحطات الاستقبال ونقل الخام والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب وضع آلية عربية لتنسيق المشتريات الطارئة للزيت الخام والغاز المسال وتبادل الشحنات عند الحاجة.

كما تضمنت المبادرات توسيع نطاق التخزين العابر للحدود للاستفادة من العمق الاستراتيجي للدول العربية في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وإنشاء منصة رقمية للدول الأعضاء لعرض الفرص الاستثمارية في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات والتخزين والنقل والطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى إعداد برنامج عربي موحد للتبادل الفني وبناء القدرات في مجالات التشغيل والصيانة والحوكمة البيئية.

وأكد الوزير أن مصر نجحت خلال العام الجاري في تحقيق استقرار سوق الطاقة الداخلي عبر استئناف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية، بعد تنفيذ حزمة من الإجراءات التحفيزية التي أسهمت في زيادة جاذبية الاستثمار، وانعكست في ارتفاع التدفقات الاستثمارية خاصة العربية، موضحًا أن مصر تستهدف تنفيذ برنامج طموح لحفر نحو 480 بئرًا جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة لزيادة الاكتشافات والإنتاج.

وشدد وزير البترول على أن مستقبل الطاقة العربي يقوم على تكامل الجهود وتوحيد الرؤى وتحويل التحديات إلى فرص، مؤكدًا التزام مصر بدعم العمل العربي المشترك وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والبنية التحتية بما يحقق مصالح الدول العربية.

وفي ختام الاجتماع، أصدر مجلس وزراء منظمة أوابك البيان الختامي الذي أشاد بخطوات تطوير وإعادة هيكلة المنظمة، وإجراءات التصديق على تعديل الاتفاقية تمهيدًا لإطلاق الهوية الجديدة تحت مسمى «المنظمة العربية للطاقة»، كما ثمّن جهود الدول الأعضاء في تفعيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وتبني مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون.