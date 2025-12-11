وزير البترول: شراكاتنا مع الشركات الأجنبية أوقفت تراجع إنتاج الغاز

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن التعاون والشراكات الفاعلة مع الشركات المحلية والأجنبية العاملة في مصر كانت ركيزة أساسية مكّنت الدولة من تجاوز التحديات الكبيرة في تأمين إمدادات الطاقة، خاصة منذ عام 2021، في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وتراجع الإنتاج ونقص الإمدادات، وذلك وفق بيان الوزارة.

جاء ذلك خلال افتتاحه مؤتمر "التعاون لتعزيز فرص مجال الاستكشاف والإنتاج البترولي في مصر"، الذي نظمته مؤسسة "إيجيبت أويل آند غاز"، بمشاركة قيادات القطاع ورؤساء الشركات الأجنبية، باعتبارهم شركاء حقيقيين في النجاح.

وأوضح الوزير أن هذه الشراكات أسهمت في وقف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي والعودة إلى مسار نمو تدريجي، إلى جانب الحفاظ على استقرار إنتاج الخام، بما يمهّد لانتعاشة إيجابية تدعم النمو الاقتصادي.

ولفت إلى أن الجهود المشتركة ساعدت في تأمين احتياجات الدولة من الطاقة خلال ذروة الاستهلاك في صيف العام الماضي، حين بلغ الطلب على الكهرباء نحو 40 ألف ميجاوات، مؤكدًا أن هذا الأداء ما كان ليتحقق دون انتظام العمل في مواقع الإنتاج على مدار الساعة.

وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة تعتمد على محاور رئيسية لتعزيز التعاون المستدام، مع إبراز دور المؤتمر كمنصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتسريع عمليات البحث والإنتاج ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز السلامة وحماية البيئة، وتطوير نماذج عمل حديثة تتماشى مع التطورات التقنية في صناعة البترول والغاز.