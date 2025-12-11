كيف تتجنب الغش عند شراء الذهب؟ الشعبة تجيب

حذر عدد من مسؤولي شعبة الذهب خلال حديثهم مع "مصراوي" من الشراء العشوائي للذهب أو الاعتماد على مصادر غير معروفة، مؤكدين أن الفاتورة الرسمية والمحل الموثوق هما الأساس لضمان حقوق المستهلك وحمايته من أي غش أو مشكلات قد تظهر لاحقًا.

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن شراء الذهب يجب أن يكون من محل معروف وموثوق مع ضرورة الحصول على فاتورة رسمية لضمان حق المشتري.

وأكد أنه لا ينصح بشراء الذهب أونلاين من أشخاص غير معروفين لأنه يصعب الرجوع إليهم إذا وُجدت أي مشكلة في الذهب.

وأوضح ميلاد أن المشتري ليس مطالبًا بخبرة كبيرة في الذهب، لكن من المهم شراء السبائك أو المشغولات من محلات ذات سمعة طيبة تجنبًا للتعرض للغش.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن الأفضل أن يشتري المستهلك من محل موثوق أو من الجواهرجي المعتاد التعامل معه.

وأكد نجيب على ضرورة حصول المستهلك على فاتورة مختومة لأنها سند ملكية، ويستطيع من خلالها استرداد حقه إذا ظهر أي عيب في الذهب.

كما أوضح لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أنه عند شراء سبائك ذهب يمكن التأكد من سلامتها عن طريق تخلي المشتري عن عروض الكاش باك وفتح غلاف السبيكة لفحصها.

وأضاف أن الفحص يتضمن أن يزن التاجر السبيكة على أن تطابق للوزن المكتوب عليها، وفحص اللون، بالإضافة إلى اختبار النار حيث إن السبيكة الأصلية لا يتغير لونها مهما كانت قوة اللهب.

وأشار منيب إلى أن قيمة الكاش باك على السبيكة لا يتجاوز 25 جنيهًا، لذلك يُفضل الاستغناء عنه لضمان سلامة الذهب.

