أرجع عدد من بعض مسؤولي الشعب والغرف التجارية بالقاهرة لمصراوي الانخفاض الحالي في أسعار بعض السلع الغذائية والخضروات والدواجن والبيض إلى مجموعة من العوامل منها عوامل إنتاجية قوية في بعض السلع، وتراجع في القوة الشرائية في سلع أخرى، إلى جانب وفرة واضحة في المعروض، مؤكدين أن الاستقرار على المدى القريب مرهونًا بتغيرات المواسم وتوازن العرض والطلب.

وأكدوا أن تراجع معدلات التضخم في شهر نوفمبر يعكس حالة من التحسن النسبي في أسواق الغذاء نتيجة تراجع الأسعار في عدة مجموعات أساسية على رأسها الخضروات واللحوم والدواجن.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 12.3% في نوفمبر من 12.5% في أكتوبر فيما تراجع معدل التضخم الشهري إلى -0.2% في نوفمبر.

وجاء هذا الانخفاض مدفوعًا بتراجع لافت في أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.8%، إلى جانب انخفاض مجموعة اللحوم والدواجن 1.5%، والأسماك 0.8%، ومنتجات الألبان والجبن والبيض 1.2%، والحبوب والخبز 0.2%، إضافة إلى تراجع مجموعة الأمتعة الشخصية 0.4%.

شعبة الخضروات والفاكهة: إنتاجية كبيرة تدفع الأسعار للهبوط

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن تراجع أسعار الخضروات بنسبة 15.8% يعد أكبر مساهم في انخفاض التضخم الشهري.

وأوضح أن السوق شهدت وفرة كبيرة في المعروض نتيجة زيادة الإنتاج، وتداخل مواسم الحصاد، وارتفاع الإنتاجية في عدد من المحاصيل بشكل لافت.

وأشار إلى أن البطاطس والطماطم والبصل كانت ضمن أكثر السلع التي زادت إنتاجيتها هذا العام مما أدى إلى هبوط أسعارها بقوة، متوقعًا استمرار الاستقرار حتى نهاية الموسم الحالي وحتى يناير، على أن تشهد الأسعار تذبذبات طفيفة مع بدء انتقال المواسم الزراعية.

وأكد أن الاستثناء الوحيد سيكون الليمون الذي تتجه أسعاره للارتفاع في 2026 بسبب قلع الأشجار وإصابتها بموجة صمغية خفضت الإنتاج.

شعبة القصابين: ركود الطلب ووفرة المعروض يثبتان الأسعار

وأوضح هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار اللحوم تشهد ثباتا منذ عامين تقريبا، وأن التراجع في معدلات التضخم خلال نوفمبر يرجع إلى حالة ركود قوية في الطلب وضعف القدرة الشرائية للأسر.

وأضاف أن وفرة المعروض المحلي والمستورد تساهم في استقرار الأسعار، إلى جانب إجراءات حكومية تستهدف زيادة الإنتاج وتشديد البنية التحتية للقطاع، مشيرًا إلى تنفيذ خطة لزراعة 350 فدانًا في الظهير الصحراوي وإنشاء محجر جديد سيتم افتتاحه خلال ثلاثة أشهر، إلى جانب مصنع مجاور وسعات تخزين للحوم المستوردة. وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها تثبيت الأسعار على المدى المتوسط.

شعبة الدواجن: انخفاض 15 إلى 20% مع تراجع القوة الشرائية

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن والبيض سجلت انخفاضا يتراوح بين 15 و20% وساهمت بشكل واضح في تراجع التضخم، موضحًا أن ضعف القوة الشرائية وزيادة المعروض واستقرار الصناعة كانت أبرز أسباب الهبوط، لكن الأسعار الحالية لا تزال أقل من تكلفة الإنتاج الفعلية.

وتوقع السيد أن تشهد أسعار الدواجن توازنا خلال موسم أعياد الميلاد إذ يرتفع الطلب بنحو 10 إلى 15%، ثم يرتفع سعر الدواجن والبيض في رمضان بنسبة قد تصل إلى 25%.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع يعد عودة لمستوى التعادل وليس زيادة سعرية، مؤكدًا أن قطاع البيض يشهد إنتاجا وفيرًا ارتفع من 14 مليار إلى 16 مليار بيضة، ويتم حاليا تصدير الفائض البالغ 2 مليار للمساهمة في تحقيق توازن سعري وإدخال عملة صعبة.

