إخلاء سوق لعيد الميلاد في مدينة ألمانية بعد الاشتباه في وجود رجل مسلح

دودرشتات- (د ب أ)

أخلت الشرطة سوقا لعيد الميلاد في مدينة دودرشتات بجنوب ولاية سكسونيا السفلى الألمانية مساء أمس الجمعة، بعد ورود بلاغ عن وضع قد يشكل خطرا.

وأفادت الشرطة أن عدة شهود قالوا إنهم رأوا رجلا يحمل سلاحا طويلا.

والسلاح الطويل هو سلاح ناري يتميز بوجود ماسورة وآلية إغلاق أطول من المسدسات القصيرة، ما يمنحه مدى إطلاق أكبر.

ولم يتم العثور على المشتبه به، الذي قُدِّر عمره بين 17 و20 عاما، رغم بدء عملية بحث فورية.

وقال رئيس شرطة جوتينجن، ماركو هانسمان: "الإجراءات الشرطية حتى الآن لم تؤد إلى تحديد خطر ملموس".

وعند إخلاء السوق في حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء (التوقيت المحلي) كان لا يزال هناك حوالي 120 شخصا في المكان، بحسب الشرطة.

وتم نشر عدة دوريات وإغلاق الطرق المؤدية إلى السوق، كما راقبت مروحية تابعة للشرطة الوضع من الجو.

وأكدت الشرطة أن عملية الإخلاء جرت بهدوء وبشكل منظم.

وأوضحت الشرطة أن استجواب الشهود لم يسمح بالتوصل إلى نتيجة واضحة بشأن ما إذا كان السلاح حقيقيا أم أنه مجرد سلاح وهمي. ولم يتضح أيضا سبب حمل الرجل للسلاح.

وأشار هانسمان إلى أن التواجد الشرطي في دودرشتات سيزداد خلال الأيام المقبلة كإجراء احترازي، فيما ستستمر التحقيقات حول هوية الشخص المشتبه به وخلفيات الواقعة.

وطلبت الشرطة بشكل واضح عدم نشر تكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن "الشائعات حول تهديدات بوجود قنابل أو مخاطر أخرى لم تتأكد".