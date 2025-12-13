محادثات باكستانية بريطانية بشأن إعادة توطين اللاجئين الأفغان



كابول- (د ب أ)

التقى مسؤولان من باكستان والمملكة المتحدة لبحث إعادة توطين اللاجئين الأفغان وإدارة الهجرة والأمن الإقليمي وسلطا الضوء على التحديات التي يواجهها اللاجئون الذين تقطعت بهم السبل في أوروبا.

وقال مسؤولون باكستانيون إن نائب وزير الداخلية الباكستاني، طلال تشودري التقى مع وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية البارونة جيني تشابمان أمس الجمعة لبحث قضايا الهجرة والتعاون الأمني وقضايا متعلقة بأفغانستان، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وركز الجانبان على تعزيز التنسيق الثنائي حول إدارة الهجرة ومكافحة تهريب البشر وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وسط نزوح مستمر للاجئين الأفغان.

وحث تشودري بريطانيا على تسريع إعادة توطين اللاجئين الأفغان من باكستان، حيث لا يزال الآلاف عالقين هناك في انتظار إعادة توطينهم بموجب برامج المملكة المتحدة. واكتسبت هذه القضية أهمية ملحة بسبب التأجيلات المستمرة في معالجة طلبات اللجوء.

ووصفت البارونة تشابمان باكستان بأنها "شريك حيوي" للمملكة المتحدة، مشيرة إلى نمو حجم التبادل التجاري الذي يتجاوز 5 ,5 مليار جنيه استرليني، والتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية. وتعهد الجانبان بتعزيز التعاون لضمان الأمن الإقليمي ودعم حماية اللاجئين.