خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض والطماطم وانخفاض الذهب

كتب : مصراوي

02:06 م 11/12/2025

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار البيض، والطماطم، والسمك البلطي، والأرز، والفول، خلال تعاملات اليوم الخميس 11-12-2025، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الأرز والفول والدقيق اليوم بالأسواق

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الخميس

