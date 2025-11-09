إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 9 نوفمبر 2025

كتب : أحمد الخطيب

03:03 م 09/11/2025

البورصة المصرية

كتب- أحمد الخطيب:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 6117 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6084 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5323 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4563 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 42588 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية سعر الذهب البورصات العالمية

