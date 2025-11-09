إعلان

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:24 ص 09/11/2025

أسعار الحديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد 9-11-2025، بينما انخفض سعر الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38367.14 جنيه، بزيادة 367.14 جنيه.

سعر طن حديد عز: 40320.79 جنيه، بزيادة 654.12 جنيه.

سعر طن الأسمنت: الرمادي: 3942.1 جنيه، بتراجع 130.12 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الحديد ارتفاع الحديد أسعار مواد البناء الأسواق

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

متى يصرف معاش المستحقين عن المتوفي وماهي الشروط والأوراق اللازمة؟
مبرمج بالوقت والتاريخ.. متى يعود عداد الكهرباء "كارت" إلى الشريحة الأولى؟
"شاهد مجانا".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر