ارتفعت أسعار البيض، والدواجن، والحديد، والسكر، خلال تعاملات اليوم الخميس 6-11-2025، بينما انخفضت أسعار البطاطس، والسمك البلطي، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

