مدينة مصر تحقق مبيعات 36.3 مليار جنيه خلال 9 أشهر

حققت شركة مدينة مصر كود البورصة المصرية مبيعات جديدة بنحو 36.3 مليار جنيه وحجوزات تجاوزت 2 مليار جنيه.

وقال عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، في بيان اليوم، إن الشركة سجلت ارتفاعا ملحوظا في معدل التسليمات تجاوز 112% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ومن ناحية أخرى، طرحت الشركة مشروع "تلالا" في مدينة هليوبوليس الجديدة ويتميز مشروع "تلالا" بموقعه الاستراتيجي، حيث يمتد على قطعتي أرض بإجمالي مساحة 491.41 فدانا.

تسعى مدينة مصر لتنمية محفظة الأراضي التي تمتلكها والتي تبلغ حوالي 12.8 مليون متر مربع من خلال إنشاء مشاريع متكاملة ومستدامة شاملة وحدات سكنية وتجارية وادارية بالإضافة إلى الأراضي المخصصة للخدمات التعليمية والرياضية والترفيهية وفقا لأعلى معايير الكفاءة والجودة.