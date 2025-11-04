إعلان

حصيلة الضرائب من التجارة الدولية ترتفع 29.4% بالربع الأول من 26-2025

كتبت- منال المصري:

05:44 م 04/11/2025

حصيلة الضرائب من التجارة الدولية ترتفع

أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية أن المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية ارتفعت بنسبة 29.4% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 38 مليار جنيه.

وارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات 27.7% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 125.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 98.6 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

ارتفعت حصيلة مصر من الضرائب بنسبة 37% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 566.2 مليار جنيه، وهو ما يمثل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة، وفق تقرير وزارة المالية.

وبحسب التقرير الشهري لوزارة المالية، فإن المتحصلات من الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي تعادل نحو 87.8% من إجمالي الإيرادات.

