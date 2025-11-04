إعلان

أمان القابضة تنتهي من إصدار سندات توريق بـ 928 مليون جنيه

كتب : منال المصري

01:40 م 04/11/2025

شركة أمان القابضة

انتهت شركة أمان القابضة، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات الماليةk من إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة أمان للتوريق.

وبحسب إفصاح راية القابضة في البورصة اليوم، شركة أمان للتمويل الاستهلاكي قامت بدور محيل ومنشئ المحفظة، بقيمة إجمالية 928 مليون جنيه.

ويأتي إصدار شركة أمان للتمويل الاستهلاكي على ثلاثة شرائح، الأولى بقيمة ٤٣١ مليون جنيه بفترة استحقاق ستة أشهر.

والثانية بقيمة ٣٠٦ مليون جنيه بفترة استحقاق ۱۲ أشهر، وقد حصلت كلا من الشريحتان الأولى والثانية على تصنيف 1 Prime من شركة ميريس - الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني، ما يعكس أعلى تصنيف الجودة الائتمان قصير الأجل.

أما الشريحة الثالثة فتبلغ بقيمتها ۱۹۱ مليون جنيه بفترة استحقاق ٢٤ شهر، وقد حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف - من شركة ميريس - الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني.

قامت شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب وقام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني وقام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور المراقب المالي.

